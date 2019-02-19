Тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о своем отношении к молодой спортсменке. Она считает, что у Евгении Медведевой есть все шансы добиться успеха в будущем, и посоветовала журналистам и поклонникам не мешать ей двигаться к своей цели.

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о своем отношении к молодой спортсменке. Она считает, что у Евгении Медведевой есть все шансы добиться успеха в будущем, и посоветовала журналистам и поклонникам не мешать ей двигаться к своей цели.Мозер вспомнила, что впервые увидела фигуристку вСочи на чемпионате России. Тогда ее привлекла техника и ее внешние данные спортсменки. Затем тренер встретилась с спустя год на соревнованиях в Братиславе. На этот раз перед ней предстала уже не хрупкая девочка, а девушка с уверенным голосом и взрослыми глазами."Сочи.Чемпионат России. Интересное платье. Милая девочка. Хорошо крутится в воздухе. Проходит год, мы намеждународных соревнованиях в Братиславе. Звонит руководитель команды и проситзайти за суточными. Вхожу в номер и слышу голос взрослой женщины, котораясерьезно и рассудительно говорит. Поворачиваю голову и вижу Медведеву. В тотмомент она меня впервые просто поразила", – рассказала специалист в интервью РИА Новости.По мнению тренера, столкнулась с "естественными" проблемами, который ей необходимо пережить. Она утверждает, что через такое же испытание прошли и ее предшественницы – Мария Бутырская и Ирина Слуцкая. Молодая фигуристка обладает силой воли и в будущем сможет вновь стать чемпионкой. Мозер считает, что СМИ нужно "оставить девушку в покое, потому что она обязательно придет туда, куда захочет"."И когда я вижу ее текущие проблемы, то понимаю, что этоестественное взросление, которое ей надо пережить. Хватит сил этой девчонке -выстоит. Конечно, Женю много лет носили на руках, она была звездой,выигрывала все подряд играючи, и все трубили об этом. Затем физиологическиепроцессы совпали с уходом от тренера, и теперь она бежит как наперегонки", – пояснила тренер.