В Киеве разуверились в том, что Ангела Меркель может быть другом для Украины. Канцлер Германии готовит провокацию, от которой пострадает экономика Незалежной.

В Киеве разуверились в том, что Ангела Меркель может бытьдругом для Украины. Канцлер Германии готовит провокацию, от которой пострадаетэкономика Незалежной.Европа, и особенно Германия, считались не только партнерами,но и друзьями Украины. Но что-то пошло не так и после недавнего заявленияна Мюнхенской конференции по безопасности украинцы перестали ей верить.В Незалежной считают, что строительство газопровода"Северный поток – 2" ударит по экономике страны. Особо их печалит тотфакт, что российско-европейский проект активно поддерживает канцлер Германии."За Украину обидно, тем более, что многие в Украиневерят, что друг. Но если посмотреть на действия, где же эта дружба?Сейчас еще "Северный-поток-2". Это нож в спину экономикеУкраины", – предупредил украинцев о коварстве немецкий журналистБорис Райтшустер.Напомним, канцлер Германии не раз заявляла о том, что Европане намерена прерывать отношения с Россией, несмотря на события на Украине.Энергетическая безопасность для Старого Света стоит выше политических интересов.Мало того, Ангела Меркель всерьез опасается агрессивной политики Вашингтона ивозможных шагов в отношении второй нитки "Северного потока", сообщаетМежду тем противники строительства газопровода подготовили поправкив директиву Евросоюза, согласно которым эксплуатация трубы может серьезноосложнится и даже старания не спасут положение: долгие годыпроект не выйдет на самоокупаемость. Экспертыне исключают, что он останется недозагруженным как минимум в первые нескольколет эксплуатации. Изменения в документ планируется внести 20 февраля.Против строительства активнее всех выступает Украина. Вслучае успешной реализации проекта она лишится статуса страны-транзитера инедополучит миллионы долларов в бюджет. В стремлении остановить строительство второго"Северного потока" ей помогают США и Дания.