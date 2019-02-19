В Киеве разуверились в том, что Ангела Меркель может быть
другом для Украины. Канцлер Германии готовит провокацию, от которой пострадает
экономика Незалежной.
В Киеве разуверились в том, что Ангела Меркель может быть
другом для Украины. Канцлер Германии готовит провокацию, от которой пострадает
экономика Незалежной.
Европа, и особенно Германия, считались не только партнерами,
но и друзьями Украины. Но что-то пошло не так и после недавнего заявления
на Мюнхенской конференции по безопасности украинцы перестали ей верить.
В Незалежной считают, что строительство газопровода
"Северный поток – 2" ударит по экономике страны. Особо их печалит тот
факт, что российско-европейский проект активно поддерживает канцлер Германии.
"За Украину обидно, тем более, что многие в Украине
верят, что друг. Но если посмотреть на действия, где же эта дружба?
Сейчас еще "Северный-поток-2". Это нож в спину экономике
Украины", – предупредил украинцев о коварстве немецкий журналист
Борис Райтшустер.
Напомним, канцлер Германии не раз заявляла о том, что Европа
не намерена прерывать отношения с Россией, несмотря на события на Украине.
Энергетическая безопасность для Старого Света стоит выше политических интересов.
Мало того, Ангела Меркель всерьез опасается агрессивной политики Вашингтона и
возможных шагов в отношении второй нитки "Северного потока", сообщает
.
Между тем противники строительства газопровода подготовили поправки
в директиву Евросоюза, согласно которым эксплуатация трубы может серьезно
осложнится и даже старания не спасут положение: долгие годы
проект не выйдет на самоокупаемость. Эксперты
не исключают, что он останется недозагруженным как минимум в первые несколько
лет эксплуатации. Изменения в документ планируется внести 20 февраля.
Против строительства активнее всех выступает Украина. В
случае успешной реализации проекта она лишится статуса страны-транзитера и
недополучит миллионы долларов в бюджет. В стремлении остановить строительство второго
"Северного потока" ей помогают США и Дания.