Вместо денег забрали ребенка. Новый метод выбивания долгов родом из Ленобласти. Поражает цинизмом и легкостью отношения к жизни человека. Особенно, если речь о младенце, которому не исполнилось даже года.

Вместо денег забрали ребенка. Новый метод выбивания долгов родом из Ленобласти. Поражает цинизмом и легкостью отношения к жизни человека. Особенно, если речь о младенце, которому не исполнилось даже года.Разберемся по порядку. О случившемся стало известно, когда в дежурную часть полиции Всеволожского района принесли заявление о похищении ребенка. Информация — от матери. Данных немного, но суть произошедшего все же можно понять. Итак. Женщина задолжала довольно внушительную сумму. А когда кредиторы пришли требовать выплат — денег не оказалось.Ну что же, знакомая многим ситуация. А вот, то, что произошло дальше — понять можно с большим трудом. Залогом, а по сути, заложником кредита стал десятимесячный младенец. Его без сомнений забрали у матери и просто унесли. То ли в качестве угрозы, то ли, чтобы гарантировать получение денег, то ли и вовсе из мести. Но это только одна сторона вопиющего способа решения конфликта.В полиции пострадавшая Татьяна Ветюгова рассказала, что в ее квартиру пришли давние знакомые, уроженки родного Владивостока. Жизнь их раскидала по разным городам, но женщины все-таки нашли свою должницу. Мать-пенсионерка с дочерью решили напомнить, что долг красен платежом. Особенно, когда речь идет более чем о трех с половиной миллионах рублей."По предварительной информации пожилая женщина из Краснодарского края вместе с дочерью прибыла в дом, чтобы оговорить сроки возвращения крупной суммы денег, которые в 2017 году одолжила знакомой, и которая их не смогла вернуть. В разговоре возник конфликт, в ходе которого младенец оказался у гостей из Краснодара. Впоследствии девочка была возвращена матери. Следствие разберется, потому, что каждая из сторон излагает свою версию событий",- сообщила Юлия Матолыгина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области.Версию кредиторов публикуют местные СМИ. Якобы пострадавшая сама дала девочку в руки пенсионерки. Во время разговора кричала и постоянно звонила адвокату по телефону, а женщины сами вызвали полицию. Отрицают и факт драки. Вот только побои зафиксировали врачи – у пострадавшей ушиб тканей, повреждение руки и сотрясение головного мозга.Съемочной группе Татьяна дверь не открыла. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с женщиной на улице – спеша в машину, она курила на ходу."Татьяна Анатольевна! — Я не Татьяна Анатольевна, вы ошиблись. — Это мы к вам в квартиру заходили. — Нет, не заходили. — Почему вы не хотите поговорить? — Я не хочу с вами разговаривать. Вы просто прямо сейчас отстаньте!"Женщина сейчас в декрете. Но доктор с таким же именем, фамилией, отчеством, а также родным городом подрабатывает в петербургской клинике. Совпадение ли, но администратор сообщила нам, что врач взяла короткий больничный: "До среды она на больничном, четверг-пятница прием, а с субботы — в отпуске".Итого имеем. Факт нанесения побоев – зафиксирован. Ребенок оказывается в руках "кредиторов". И это, говорят юристы, можно трактовать как похищение."Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность по статье 126 УК РФ за данное деяние, категория преступление особо тяжкое. Имеет примечание к норме, согласно которой лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности. С оговоркой – если в его действиях не содержится признаков другого преступления", — пояснил Александр Иноядов, юрист.Любая насильственная разлука с матерью, пусть даже на короткое время, может серьезно повлиять на психику младенца – об этом говорят специалисты."Конечно, все сказывается – и голод, и охлаждение, и усталость. Это все пройдет быстрее, чем психологическая травма, которую получает такой ребенок. Маленькие дети испытывают невероятный страх, потому что живут на коммуникативном единстве, им важен человек, который за ним ухаживает, он его выделяет, и при таком разрыве он все понимает, не видит мать и его страх и испуг может повлиять на его состояние", — рассказала Елена Кешинян, неонатолог центра естественного развития и здоровья ребенка.Сейчас следственный комитет проводит проверку, которая должна расставить все точки над i в этой истории.