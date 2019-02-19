Огонь уничтожил 800 квадратных метров

Огонь уничтожил 800 квадратных метровВ Петушинском районе произошел машстабный пожар. Вечером 18 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Болдино. На место незамедлительно выехали спасатели.Огонь уничтожил 800 квадратных метров жилья. К счастью, никто не пострадал. Из-за происшествия семья из 5-ти человек, в том числе трое детей, лишись крова.В ликвидации последствий пожара участвовали 19 человек на 6 спецмашинах.