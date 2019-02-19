На Гаити полиция задержала группу иностранцев. Россиян среди них нет.

На Гаити полиция задержала группу иностранцев. Россиян среди них нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Венесуэле. Среди задержанных был гражданин Сербии, у которого имелся вид на жительство в США.Задержанных обвинили в незаконном хранении оружия, а также в создании преступного сообщества. В машинах иностранных граждан были найдены оружие и боеприпасы. Однако затем выяснилось, что иностранцы не имели злых умыслов. Это были сотрудники частного охранного предприятия Kroeker Partners, которые приехали из США по приглашению. Всех их отпустили.Охранное предприятие Kroeker Partners принадлежит бывшему военному США.