Полицейскими установлено, что 30-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных средств...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств на улице Екатерины Будановой.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что 30-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных средств.В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93