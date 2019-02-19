Злоумышленник получил от неустановленных соучастников поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 тысяч рублей и приобрел на них мобильный телефон...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО и сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 32-летнего москвича, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился молодой человек, который сообщил, что некоторое время назад продал мобильный телефон неизвестному мужчине, который расплатился с ним пятитысячными купюрами. Позже у заявителя возникли сомнения в их подлинности, и молодой человек незамедлительно обратился в полицию.Исследованием установлено, что представленные купюры являются поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО и оперативники территориального ОМВД в проезде Шокальского задержали 32-летнего москвича.Установлено, что злоумышленник получил от неустановленных соучастников поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 тысяч рублей и приобрел на них мобильный телефон.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93