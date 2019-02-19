Украинцы озвучили свою версию катастрофы переправы через Керченский пролив. По их мнению, причина находится глубоко под водой. Речь идет о сложной сейсмической ситуации под Крымским мостом, почвы под трассой уже давно признаны нестабильными.

Украинцыозвучили свою версию катастрофы переправы через Керченский пролив. Поих мнению, причина находится глубоко под водой. Речь идет о сложнойсейсмической ситуации под Крымским мостом, почвы под трассой уже давнопризнаны нестабильными.причинах падения Крымского моста рассказал украинский дипломатАлександр Левченко. "Тектонические плиты там двигаются, это регион, гдепроисходят землетрясения", – заявил он. Из этого Левченко делает вывод,что переправу непременно ждет катастрофа.Дипломатуверяет, что Россия специально сделала мост "таким низким". Москваякобы хотела, чтобы в украинские порты на Азовском море не заходилибольшие корабли."Если он все-таки завалится, то в целом перекроет весьпроход. Представить опасность этого объекта просто невозможно", -передают слова Левченко СМИ Незалежной.Дляукраинцев Крымский мост – все равно что кость в горле. Власти страны,пресса и блогеры постоянно твердят о якобы серьезных проблемах скачеством строительства переправы и делают выводы о ее неминуемомобрушении.Дляподтверждения своих нездоровых фантазий украинцы не стесняютсяобращаться к ясновидящим. Один из них, Михаил Тодоров, заявил, чтоКрымский мост рухнет через пять лет – в августе-сентябре 2023 года.Причиной, по его мнению, станет мощное землетрясение в Черном море.Информационнуюистерию вокруг переправы нагнетают и за границей. Бывший командующийсухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжесполагает, что был построен по чисто экономическимпричинам. Якобы Россия захотела заблокировать Азовское море и нанестиущерб украинской экономике.Генералпояснил: построен так, чтобы через Керченский пролив несмогли пройти корабли из украинских портов Мариуполь и Бердянск.Переправучерез Керченский пролив открыли для движения автомобилей в мае прошлогогода. Сейчас строители возводят железнодорожную часть Крымского моста.Она должна заработать к концу текущего года.