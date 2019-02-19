Украинцы
озвучили свою версию катастрофы переправы через Керченский пролив. По
их мнению, причина находится глубоко под водой. Речь идет о сложной
сейсмической ситуации под Крымским мостом, почвы под трассой уже давно
признаны нестабильными.
Украинцы
озвучили свою версию катастрофы переправы через Керченский пролив. По
их мнению, причина находится глубоко под водой. Речь идет о сложной
сейсмической ситуации под Крымским мостом, почвы под трассой уже давно
признаны нестабильными.
О
причинах падения Крымского моста рассказал украинский дипломат
Александр Левченко. "Тектонические плиты там двигаются, это регион, где
происходят землетрясения", – заявил он. Из этого Левченко делает вывод,
что переправу непременно ждет катастрофа.
Дипломат
уверяет, что Россия специально сделала мост "таким низким". Москва
якобы хотела, чтобы в украинские порты на Азовском море не заходили
большие корабли.
"Если он все-таки завалится, то в целом перекроет весь
проход. Представить опасность этого объекта просто невозможно", -
передают слова Левченко СМИ Незалежной.
Для
украинцев Крымский мост – все равно что кость в горле. Власти страны,
пресса и блогеры постоянно твердят о якобы серьезных проблемах с
качеством строительства переправы и делают выводы о ее неминуемом
обрушении.
Для
подтверждения своих нездоровых фантазий украинцы не стесняются
обращаться к ясновидящим. Один из них, Михаил Тодоров, заявил, что
Крымский мост рухнет через пять лет – в августе-сентябре 2023 года.
Причиной, по его мнению, станет мощное землетрясение в Черном море.
Информационную
истерию вокруг переправы нагнетают и за границей. Бывший командующий
сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес
полагает, что был построен по чисто экономическим
причинам. Якобы Россия захотела заблокировать Азовское море и нанести
ущерб украинской экономике.
Генерал
пояснил: построен так, чтобы через Керченский пролив не
смогли пройти корабли из украинских портов Мариуполь и Бердянск.
Переправу
через Керченский пролив открыли для движения автомобилей в мае прошлого
года. Сейчас строители возводят железнодорожную часть Крымского моста.
Она должна заработать к концу текущего года.