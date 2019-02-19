Ани Лорак в нежно-розовой меховой накидке на голое тело вызвала восторг и умиление у поклонников. В восхищении даже заядлые критики артистки.

Ани Лорак в нежно-розовой меховой накидке на голое теловызвала восторг и умиление у поклонников. В восхищении даже заядлые критикиартистки.Ани Лорак с нетерпением ждет прихода весны. Пока же приходитсясогреваться мягким мехом, цвет которого напоминает о скором конце холодов."Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и насвет появились маленькие подснежники. А мы сегодня будем согревать вас!",подписала снимок . Пост был обращен, в основном, к жителям Нальчика, где упевицы 20 февраля состоится концерт.Подписчикам фотография понравилась, большинство из низ ввосторге. "Красавица", "Вау… розовый – Ваш цвет", "Оченькрасивая! А цвет меха изумительный", "Роскошная!", – рассыпаютсяв комплиментах поклонники.Правда, вскоре в комментарии подтянулись и любителиповорчать. Но и им на сей раз пришлось воздержаться от критики. "Наконец-тозакрыла свои голые телеса в купальнике", – с удовлетворением отметилиблюстители нравственности.Напомним, 18 февраля выступила с концертом в рамкахшоу Diva в городе Ессентуки. На сцене певица появилась в синем купальнике.Некоторые пользователи жестко раскритиковали образ артистки. По их мнению, 40-летняяЛорак должна выбирать более скромные наряды.