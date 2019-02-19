Ани Лорак в нежно-розовой меховой накидке на голое тело
вызвала восторг и умиление у поклонников. В восхищении даже заядлые критики
артистки.
Ани Лорак в нежно-розовой меховой накидке на голое тело
вызвала восторг и умиление у поклонников. В восхищении даже заядлые критики
артистки.
Ани Лорак с нетерпением ждет прихода весны. Пока же приходится
согреваться мягким мехом, цвет которого напоминает о скором конце холодов.
"Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и на
свет появились маленькие подснежники. А мы сегодня будем согревать вас!",
подписала снимок . Пост был обращен, в основном, к жителям Нальчика, где у
певицы 20 февраля состоится концерт.
Подписчикам фотография понравилась, большинство из низ в
восторге. "Красавица", "Вау… розовый – Ваш цвет", "Очень
красивая! А цвет меха изумительный", "Роскошная!", – рассыпаются
в комплиментах поклонники.
Правда, вскоре в комментарии подтянулись и любители
поворчать. Но и им на сей раз пришлось воздержаться от критики. "Наконец-то
закрыла свои голые телеса в купальнике", – с удовлетворением отметили
блюстители нравственности.
Напомним, 18 февраля выступила с концертом в рамках
шоу Diva в городе Ессентуки. На сцене певица появилась в синем купальнике.
Некоторые пользователи жестко раскритиковали образ артистки. По их мнению, 40-летняя
Лорак должна выбирать более скромные наряды.