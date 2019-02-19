Бывшая возлюбленная звезды сериала Кадетство Александра Головина – Светлана Белогурова настаивает, что именно он отец ее дочери Оливии. Артист отказывается проходить процедуру ДНК, однако девушка нашла лазейку, с помощью которой пытается доказать свою правоту.

Бывшая возлюбленная звезды сериала "Кадетство" Александра Головина– Светлана Белогурова настаивает, что именно он отец ее дочери Оливии. Артистотказывается проходить процедуру ДНК, однако девушка нашла лазейку, с помощью которойпытается доказать свою правоту.Светлана и Александр познакомились на съемочной площадке. Головинисполнял одну из главных ролей, а она была гримером."Это было в Крыму в 2017 году. Мы работали, Саша сталоказывать знаки внимания. И, как это бывает, понравились друг другу. Этиотношения длились до того момента пока он не узнал, что я беременна", -рассказала Белогурова в студии программы "На самом деле" Первого канала.Теперь Светлана требует алименты на содержание дочери Оливии.Ее интересы защищает известный адвокат Екатерина Гордон.Головин, в свою очередь, от каких-либо комментариевотказывается. На звонки Белогуровой и ее юриста он не отвечает.Меж тем, Светлана придумала способ, который, сможет обелитьее в глазах общественности. Девушка предоставила футболку, которую носилАлександр, в генетическую лабораторию. Специалисты сумели найти в ней биоматериал.Однако результаты экспертизы ДНК оказались неоднозначными и спутали все карты любовнице артиста."Светланапредоставила предмет одежды, сказав, что это личная вещь Александра. Также былипредоставлены образцы маленькой девочки Оливии, предполагаемой дочериАлександра. На футболке были обнаружены следы биологического материала иустановлен генетический профиль. Родство между Оливией и тем человеком, ктоносил эту вещь, исключено, но необходимо дать некое пояснение. Дело в том, чтообнаруженный генетический материал принадлежит женщине, возможно эта вещинадевалась подругой или родственницей", – заметил медик.