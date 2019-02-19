Илья Яббаров принял важное решение. Участник шоу Дом-2 в четвертый раз стал отцом.

Илья Яббаров принял важное решение. Участник шоу "Дом-2" в четвертый раз стал отцом.Илья какое-то время отсутствовал на проекте. Чуть менее двухнедель назад Алена Рапунцель подарила ему сына, поэтому Яббаров какое-то время находился у нее.Возвращаясь на "Дом-2" новоиспеченный отец вез охапку красных шаров, шикарный букет роз и небольшой футляр с ювелирнымизделием внутри. Яббаров приехал к Рите Ларченко, которая с порога набросиласьна него с поцелуями."Разговор будет серьезный. Присаживайся. А то, что тылезешь-то ко мне сразу?" – успокоилучастник "Дома-2" зазнобу. "Я действительно честно и искренне хочу, чтобы тыстала моей женой!" – произнес Илья и полез в карман куртки. Встреча Илья и Ритыпопала в анонс завтрашнего выпуска "Дома-2".Напомним, что недавно отношения Риты и Ильи висели наволоске. Девушка была уверена, что избранник вернется к Рапунцель, ведь та родиламалыша. Тем более, что, узнав о появлении сына, Яббаров бросил Ларченко наСейшельских островах и улетел к Алене в Москву. Мужчина хотел как можно раньшеувидеть наследника.Меж тем, многие поклонники надеялись, что после рождения ребенка Илья забудет о Рите. У новоиспеченных родителей появитсяшанс создать полноценную семью. Ведь участник шоу намеревался приниматьактивное участие в воспитании сына и всегда быть рядом с ним.