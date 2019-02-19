Илья Яббаров принял важное решение. Участник шоу Дом-2 в четвертый раз стал отцом.
Илья Яббаров принял важное решение. Участник шоу "Дом-2" в четвертый раз стал отцом.
Илья какое-то время отсутствовал на проекте. Чуть менее двух
недель назад Алена Рапунцель подарила ему сына, поэтому Яббаров какое-то время находился у нее.
Возвращаясь на "Дом-2" новоиспеченный отец вез охапку красных шаров, шикарный букет роз и небольшой футляр с ювелирным
изделием внутри. Яббаров приехал к Рите Ларченко, которая с порога набросилась
на него с поцелуями.
"Разговор будет серьезный. Присаживайся. А то, что ты
лезешь-то ко мне сразу?" – успокоил
участник "Дома-2" зазнобу. "Я действительно честно и искренне хочу, чтобы ты
стала моей женой!" – произнес Илья и полез в карман куртки. Встреча Илья и Риты
попала в анонс завтрашнего выпуска "Дома-2".
Напомним, что недавно отношения Риты и Ильи висели на
волоске. Девушка была уверена, что избранник вернется к Рапунцель, ведь та родила
малыша. Тем более, что, узнав о появлении сына, Яббаров бросил Ларченко на
Сейшельских островах и улетел к Алене в Москву. Мужчина хотел как можно раньше
увидеть наследника.
Меж тем, многие поклонники надеялись, что после рождения ребенка Илья забудет о Рите. У новоиспеченных родителей появится
шанс создать полноценную семью. Ведь участник шоу намеревался принимать
активное участие в воспитании сына и всегда быть рядом с ним.