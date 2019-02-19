Поющая ведущая шокировала поклонников новым признанием. Ольга Бузова рассказала, что умеет красиво ухаживать за представительницами прекрасного пола.

Поющая ведущая шокировала поклонниковновым признанием. Ольга Бузова рассказала, что умеет красиво ухаживать за представительницамипрекрасного пола.Об этомзнаменитость заявила в публикации в Instagram."У менястолько идей о том, как красиво ухаживать за девушкой. Какие можноустраивать романтические свидания, делать сюрпризы, дарить подарки.Но я девушка", – приводит пост БузовойПоклонников певицы такоезаявление удивило. Они посоветовали исполнительнице написать книгу, в которуювойдут все ее романтические идеи. Кроме того, некоторые предложили поделиться своими мыслями с мужчинами, чтобы осчастливить женщин.Однако нашлись и критики,кто не воспринял слова Ольги Бузовой всерьез. "Ничего против тебяне имею, но стоит подлечить немного голову. Кажется, сошла с умаот одиночества", "Оля, у тебя романтическийветер в голове, смотри на жизнь реально", "Какие тебе романтическиесвидания, тебе надо скорее мужа искать и ребенка рожать, годы летят, тут уж недо романтики", – высказались фолловеры Бузовой.Ране стало известно, что Ольга тяжело заболела.Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не могла работать, кней на дом приезжали врачи, чтобы поставить на ноги. Медики запретили артисткевыходить на сцену, поэтому Ольге пришлось отменить свое выступление,запланированное на 14 февраля.