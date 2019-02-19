Злоумышленник, используя заведомо ложные и недостоверные сведения о своей платежеспособности и месте работы, заключил договор кредитования...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию поступило заявление от представителя одного из банков. Он сообщил, что в филиале учреждения на Большой Андроньевской улице, неизвестный, используя заведомо ложные и недостоверные сведения о своей платежеспособности и месте работы, заключил договор кредитования, по которому денежные средства были перечислены банком на счет заемщика. На данный момент платежи в счет погашения кредита не осуществляются. Материальный ущерб кредитной организации составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства на улице Академика Пилюгина задержали подозреваемого – 31-летнего жителя столицы.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60