Кристина Асмус уехала в Саратов. Прямо в поезде за привлекательной блондинкой приударил проводник.

Кристина Асмус уехала в Саратов. Прямо в поезде за привлекательной блондинкой приударил проводник.После того, как перестала регулярно делиться с общественностью общими фотографиями с мужем, юмористом Гариком Харламовым, а новогодние праздники провела в Дубае и на Мальдивах (также без супруга), появились слухи о том, что пара на грани расставания.Дальше – больше. По работе уехала в Саратов. И прямо в поезде за популярной актрисой приударил проводник. Об этом рассказала сама Кристина. Она опубликовала в своем аккаунте в Instagram в приложении Stories фотографию чашки и салфетки, которую завернули в видео розы. "Когда проводник – холостяк", – коротко подписала кадр Асмус.Оказывается, с Саратовом у актрисы есть личные связи и теплые воспоминания. "Город, в котором выросла моя мама, познакомились родители и место, где я часто бывала в детстве ❤" – сообщила Кристина. На сей раз артистка приехала туда со спектаклем "Гамлет".Отметим, что недавно , видимо, чтобы успокоить встревоженных поклонников, опубликовала несколько видео, на которых запечатлела своего мужа Гарика Харламова. А до этого в комментариях ясно дала понять, что сплетни о проблемах в ее личной жизни – лишь слухи.Несмотря на кочевой образ, который так свойствен артистам, постоянные тусовки, где частенько ищут счастья одинокие мужчины и женщины, Гарик Харламов является примерным семьянином и на прочих представительниц прекрасной половины человечества давно уже не заглядывается. "Я обращаю внимание только на свою жену, и точка. Скажу банальные вещи: мужчина любит глазами. Так и про мою жену: понравились ее волосы, глаза, нос, уши, руки, невероятные ноги. Короче говоря, все понравилось!" – в недавнем интервью заявил артист.