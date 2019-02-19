Очевидцы сняли падающее небесное тело, похожее на метеорит. Инцидент произошел вечером 15 февраля.

Очевидцы сняли падающее небесное тело,похожее на метеорит. Инцидент произошел вечером 15 февраля.Неопознанныйлетающий объект пролетел с юга на север. Ролик появился в соцсетив одном из городских пабликов. "15 февраля в 19:21 ростовчанин снялпадение неизвестного небесного тела в небе над Ростовом", —цитирует автора поста .Пользователи сразу же сталистроить свои предположения и выдвигать свои версии произошедшего. "Красивый метеор, надеюсьон всех уничтожит", "Это инопланетяне с Нибиру", -прокомментировали загадочное видео россияне.