Очевидцы сняли падающее небесное тело,
похожее на метеорит. Инцидент произошел вечером 15 февраля.
Очевидцы сняли падающее небесное тело,
похожее на метеорит. Инцидент произошел вечером 15 февраля.
Неопознанный
летающий объект пролетел с юга на север. Ролик появился в соцсети
в одном из городских пабликов. "15 февраля в 19:21 ростовчанин снял
падение неизвестного небесного тела в небе над Ростовом", —
цитирует автора поста .
Пользователи сразу же стали
строить свои предположения и выдвигать свои версии произошедшего. "Красивый метеор, надеюсь
он всех уничтожит", "Это инопланетяне с Нибиру", -
прокомментировали загадочное видео россияне.