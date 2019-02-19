Злоумышленник, находясь в магазине, спрятал продукты питания под одежду и с похищенным скрылся с места происшествия...

Сотрудники полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали подозреваемого в кражах продуктов питания из магазинов на территории Троицка.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от представителя одного из столичных магазинов о краже продуктов из торгового зала.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 24-летний житель Московской области.Как было установлено, злоумышленник, находясь в магазине, спрятал продукты питания под одежду и с похищенным скрылся с места происшествия.По данному факту дознанием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время сотрудникиполиции установили причастность подозреваемого к совершению еще одного аналогичного противоправного деяния, совершенного на территории города Троицка.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79