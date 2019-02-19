Злоумышленница обманным путем вошла в доверие к пенсионерки, которая пустила ее к себе в квартиру. Находясь в комнате, гостья похитила денежные средства...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали 21-летнюю приезжую, подозреваемую в краже денежных средств пенсионера.В ОМВД России по Нагорному району с заявлением о краже обратилась 86-летняя жительница района. По словам женщины, неизвестный путем свободного доступа, тайно похитил из ее квартиры денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя приезжая.Как установили стражи порядка, злоумышленница обманным путем вошла в доверие к пенсионерки, которая пустила ее к себе в квартиру. Находясь в комнате, гостья воспользовалась отсутствием внимания потерпевшей, похитила денежные средства.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22