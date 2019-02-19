Злоумышленница обманным путем вошла в доверие к пенсионерки, которая пустила ее к себе в квартиру. Находясь в комнате, гостья похитила денежные средства...
Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали 21-летнюю приезжую, подозреваемую в краже денежных средств пенсионера.
В ОМВД России по Нагорному району с заявлением о краже обратилась 86-летняя жительница района. По словам женщины, неизвестный путем свободного доступа, тайно похитил из ее квартиры денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя приезжая.
Как установили стражи порядка, злоумышленница обманным путем вошла в доверие к пенсионерки, которая пустила ее к себе в квартиру. Находясь в комнате, гостья воспользовалась отсутствием внимания потерпевшей, похитила денежные средства.
По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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