Собственник жилого помещения поставил на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов на улице Усачева иностранных граждан...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали 51-летнего мужчину по подозрению в организации незаконной миграции.В ОМВД России по району Хамовники в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что собственник жилого помещения поставил на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов на улице Усачева иностранных граждан. При этом он не предоставил им условия для пребывания по месту регистрации. Данные граждане в квартире по вышеуказанному адресу никогда не проживалиПолицейские задержали по вышеуказанному адресу подозреваемого - 51-летнего жителя столицы, являющегося собственником жилого помещения.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60