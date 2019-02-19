Угрожая ножом, местный житель похитил денежные средства из кассы аптечного пункта.

15 февраля текущего года в вечернее время в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району обратились представители одной из аптек районного центра, сообщившие, что в помещение пункта вошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал передать ему имевшиеся деньги.По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что сотрудница аптеки, испугавшись, передала злоумышленнику 13 000 рублей, находившиеся в кассе, после чего неизвестный скрылся.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в аптеке. Через несколько часов личность злоумышленника была установлена.По подозрению в причастности к разбойному нападению полицейские задержали 28-летнего местного жителя.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что распивал спиртное со своим приятелем, а когда алкоголь закончился, деньги на покупку нового решил достать, совершив разбой. Часть похищенных денег фигурант успел потратить. Оставшиеся 8000 рублей полицейские изъяли.Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.