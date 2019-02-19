Вольная трактовка событий Второй мировой поссорила Варшаву с Тель-Авивом. Сорван саммит Вышеградской группы в Иерусалиме. Польша угрожает Израилю разрывом дипотношений и требует извинений.

Польские власти напротив пытаются уничтожить любое напоминание о тех, кто боролся с фашизмом на польской земле. Всего за 4 года там снесли около сотни монументов советским воинам. Вольная трактовка событий Второй мировой уже поссорила Варшаву с Тель-Авивом. Сорван саммит Вышеградской группы в Иерусалиме. Польша угрожает Израилю разрывом дипотношений и требует извинений.Еще неделю назад казалось, что Польша и Израиль на пике отношений. Беньямин Нетаньяху отправлялся в Варшаву на саммит по проблемам Ближнего востока, а на 18 февраля планировалась встреча лидеров стран Вышеградской четверки. Вышло иначе. Еще в Польше, в Музее истории польских евреев Нетаньяху высказался на болезненную для хозяев встречи тему, заявив, что поляки участвовали в Холокосте."Мы помним про закон, который должен был запретить говорить польским исследователям о роли поляков в этой катастрофе", — говорит депутат Кнессета Ксения Светлова.Правительство Моравецкого потребовало объяснений, и израильские дипломаты уточнили: Нетаньяху имел ввиду не всю польскую нацию, но лишь отдельных ее представителей, сотрудничавших с нацистами во время войны. Казалось бы, неудобную для обеих сторон историю удалось замять. Но затем Исраэль Кац, назначенный министром иностранных дел Израиля сутки назад, в эфире местного телевидения по сути взорвал отношения между двумя странами."Как сказал Ицхак Шамир, поляки всосали антисемитизм с молоком матери. Приукрасить эту историю невозможно, и именно мы несем наследие Холокоста и будем продолжать делать это", — заявил Исраэль Кац, и.о. министра иностранных дел Израиля."Мы ждем твердой реакции на предосудительные, просто расистские слова вновь назначенного министра иностранных дел Израиля. Это не может остаться без реакции", — возмутился в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Реакции не последовало, и Польша отказалась от участия в иерусалимской встрече Вышеградской четверки. Вслед за ней от участия в форуме уклонилась Чехия. Мероприятие пришлось отменять всего лишь за сутки до объявленного открытия. Но израильские политологи полагают, что в специфическом дебюте вновь назначенного министра Исраэля Каца был политический умысел."В Ликуте разгорелась борьба за наследство, Кац использовал польский инцидент и превратил его в пожар в надежде, что его популярность вырастет. Это действительно так и произошло", — объясняет политолог Роман Бронфман.