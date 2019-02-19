Жанна Бадоева – новая звезда Первого канала. Недавно там состоится премьера тревел-шоу Жизнь других с ее участием. По этому же поводу Жанну пригласили и в студию программы Вечерний Ургант. И грянул скандал.

Жанна Бадоева – новая звезда Первого канала. Недавно там состоится премьера тревел-шоу "Жизнь других" с ее участием. По этому же поводу Жанну пригласили и в студию программы "Вечерний Ургант". И грянул скандал.Жанна ничтоже сумняшеся стала поддакивать Ивану Урганту, что-де это она придумала формат программы "Орел и решка", которая идет на конкурирующем канале "Пятница!". Нателла Крапивина, которая на самом деле является продюсером той популярной передачи, молча слушать на наглую ложь не смогла."Это в корне является неправдой и не соответствует действительности, – заявила Крапивина в ответ на фантазии Бадоевой. – На протяжении восьми лет я довольно часто слышала подобные заявления Жанны, и ни разу не позволила себе парировать, чтобы не раздувать конфликт. Но после эфира "Вечернего Урганта" я получила огромное количество звонков, поэтому решила рассказать, кем на самом деле является "."В 2010-м году я искала проект, в который можно было инвестировать, – продолжает Нателла. – Я познакомилась с Жанной и предложила ей стать ведущей в моем проекте. Жанна присылала мне огромное количество предложений, идей, синопсисов. Но ни одна из этих идей не произвела на меня впечатление. Жанна не могла знать, как рождалась идея "Орла и решки", потому что не присутствовала ни на одной нашей встрече с настоящими авторами. Жанна не была и в тот момент, когда мы разрабатывали бюджет первого выпуска. Ее не было и в тот момент, когда мы патентовали наш товарный знак. Жанна всегда была только приглашенной ведущей".В заключении Крапивина пожелала Жанне, чтобы ее новая программа, которая сейчас выходит на Первом, стала популярной, и тогда бы не пришлось присваивать себе чужие успехи. Речь, очевидно, идет о передаче "Жизнь других". Недавно, работая над этим проектом, Бадоева поработала в качестве журналиста в настоящем борделе в Амстердаме и выяснила, чего стесняются жрицы любви с улицы красных фонарей