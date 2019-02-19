Хакеры украли ролик с постельными играми гонщика Льюиса Хэмилтона и певицы Николь Шерзингер. Они выложили видео в интернет.

Хакеры украли роликс постельными играми гонщика Льюиса Хэмилтона и певицыНиколь Шерзингер. Они выложили видео в интернет.Предположительно,ролик интимного содержания был снял в 2015 году. В нем Хэмилтони Шерзингер предаются любовным утехам в постели.Запечатленноена мобильный телефон видео произвело в Сети фурор, быстро став популярным.Оно собрало около 300 тысяч просмотров, сообщает .Льюис Хэмилтон —британский гонщик, пятикратный чемпион "Формулы-1". Он несколько разсходился и расходился с Николь Шерзингер, известной по группеPussycat Dolls. Последнее расставание знаменитостей произошло как разв 2015 году.Как писали "Дни.ру", осенью прошлого годажертвой хакеров стала американская поп-исполнительница Рианна. Они разместилиоткровенные фотографии певицы в Сети. Артистка позировала полностьюобнаженной в музыкальной студии.Отметим, что звездынередко становятся жертвами хакеров. Ранее злоумышленники распространили снимки22-летней американской модели Кендалл Дженнер, запечатленной на берегу океана.Кадры были сделаны профессиональным фотографом и должны были войти в книгуРассела Джеймса Angels 2018 Collector's Edition. От действий киберпреступниковпострадали Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн и даже член монаршей семьи МеганМаркл.