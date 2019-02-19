Бывший полузащитник сборной Португалии, чемпион Европы Нани покинул Спортинг и подписал контракт с клубом МЛС Орландо Сити. Соглашение рассчитано на три года.

Бывший полузащитник сборной Португалии, чемпион Европы Нани покинул "Спортинг" и подписал контракт с клубом МЛС "Орландо Сити". Соглашение рассчитано на три года.Нани расторг контракт с лиссабонским клубом и стал свободным агентом. После чего 32-летний футболист отправился в США, где проведет три ближайших года. Ранее Нани объявил об уходе из сборной Португалии, за которую он сыграл 112 матчей.Нани играл за "Спортинг" с 2001 по 2007 года, после чего перешел в английский "Манчестер Юнайтед" и провел там 8 сезонов. Также португалец играл за турецкий "Фенербахче" и итальянский "Лацио", а прошлым летом полузащитник вернулся в "Спортинг".