65 лет назад произошло событие, повлиявшее на ход истории и сыгравшее немалую роль в сложившейся сейчас международной ситуации. Первый секретарь ЦК КПСС, фактический руководитель Советского Союза Никита Хрущев сделал поистине царский подарок Украинской ССР – с барского плеча Украине была подарена Крымская область.

65 лет назад произошло событие, повлиявшее на ход истории и сыгравшеенемалую роль в сложившейся сейчас международной ситуации. Первый секретарь ЦК КПСС,фактический руководитель Советского Союза Никита Хрущев сделал поистине царскийподарок Украинской ССР – с барского плеча Украине была подарена Крымская область.Кто знает, не случись это рядовое 19 февраля 1954 года, какбы сейчас складывались отношения России и Украины. Очевидно, что тогда Хрущевне мог знать, какую бомбу замедленного действия он закладывает под всю системумеждународных отношений и сколько проблем создает своим потомкам.А тогда, 65 лет назад в целом рядовое событие непредставляло собой ничего экстраординарного: Президиум Верховного Совета СССРвыпустил указ о передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Такаянеобходимость в документе объяснялась общностью экономики, территориальнойблизостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымскойобластью и Украинской ССР.Историки до сих пор спорят, что на самом деле стала причинойдля этого шага и зачем Никита Хрущев решил перекроить карту Советского Союза.Одни исследователи уверены в том, что передача Крыма Украине была на тот моментвынужденной мерой из-за разрухи на полуострове, вызванной недавно закончившейсявойной и нехваткой рабочей силы после депортации крымских татар в 1944 году.По мнению других историков, утверждение о тяжеломэкономическом положении Крыма не соответствует действительности. К 1954 годукрымская экономика уже достигла довоенного уровня развития, а по промышленномуразвитию даже превзошла его. Для чего тогда менять внутренние границы и делатьмассу ненужной бюрократической работы по смене документов, печатей, вывесок научреждениях и прочего?На этот вопрос есть не очевидные, но воспринимаемые частью историческогосообщества в качестве единственно верных, ответы. По одной из версий, с помощьюпередачи Крыма Хрущев собирался изменить этнический состав УССР в сторонуувеличения доли русского населения, подрывая тем самым базу для развитияукраинского национализма.Другая, более приземленная теория гласит, что мотивом дляпередачи Крыма был проект строительства Северо-Крымского канала. По задумкеинженеров, его планировалось проложить на полуостров от нижнего течения Днепра.Так как этот регион входил в состав Украинской СССР, а Крым был в РСФСР, товозникали сложности с выделением средств на постройку искусственной воднойартерии из бюджетов разных советских республик. Вот и решено было передать Крымв ведение УССР, чтобы решить все проблемы со строительством канала.Что произошло на самом деле и какими доводами руководствовалсяНикита Сергеевич, мы, скорее всего, уже не узнаем. Но, тем не менее, 65 летназад он умудрился подложить свинью всем русским и украинцам. И главнойпроблемой стало то, что сам процесс передачи Крыма был изначально запущен снарушениями.Дело в том, что изменение территории союзных республиксогласно Конституции не входило в полномочия Президиума Верховного Совета СССР:территория РСФСР не могла быть изменена без согласия Верховного Советареспублики. Фактически это обстоятельство сделало решение о передаче Крымскойобласти в состав УССР незаконным. Получается, что Крым после развала Союза долженбыл остаться российским, каковым и был до 1954 года.Мало кто знает, но в год распада СССР, а именно 1 октября1991 года Президиум Верховного Совета Крыма выступил с заявлением, в которомназвал акт передачи Крыма Украине в 1954 году совершенным без учета мнениянарода. Крымские депутаты призвали тогда к пересмотру границ, но президент СССРМихаил Горбачев их тогда не услышал. В итоге Крым стал, как казалось тогда,окончательно украинским.И лишь спустя 23 года полуостров вернулся в состав России,из-за чего наша страна вот уже почти пять лет испытывает серьезное давление состороны Запада. Мировое сообщество не желает признавать ни результатыреферендума 2014 года, ни факт незаконной передачи Крыма в 1954 году. Ипочему-то практически никто в мире не принимает во внимание мнение населенияреспублики, подавляющее большинство которого высказалось за возвращение в роднуюгавань.