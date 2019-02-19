65 лет назад произошло событие, повлиявшее на ход истории и сыгравшее
немалую роль в сложившейся сейчас международной ситуации. Первый секретарь ЦК КПСС,
фактический руководитель Советского Союза Никита Хрущев сделал поистине царский
подарок Украинской ССР – с барского плеча Украине была подарена Крымская область.
65 лет назад произошло событие, повлиявшее на ход истории и сыгравшее
немалую роль в сложившейся сейчас международной ситуации. Первый секретарь ЦК КПСС,
фактический руководитель Советского Союза Никита Хрущев сделал поистине царский
подарок Украинской ССР – с барского плеча Украине была подарена Крымская область.
Кто знает, не случись это рядовое 19 февраля 1954 года, как
бы сейчас складывались отношения России и Украины. Очевидно, что тогда Хрущев
не мог знать, какую бомбу замедленного действия он закладывает под всю систему
международных отношений и сколько проблем создает своим потомкам.
А тогда, 65 лет назад в целом рядовое событие не
представляло собой ничего экстраординарного: Президиум Верховного Совета СССР
выпустил указ о передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Такая
необходимость в документе объяснялась общностью экономики, территориальной
близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской
областью и Украинской ССР.
Историки до сих пор спорят, что на самом деле стала причиной
для этого шага и зачем Никита Хрущев решил перекроить карту Советского Союза.
Одни исследователи уверены в том, что передача Крыма Украине была на тот момент
вынужденной мерой из-за разрухи на полуострове, вызванной недавно закончившейся
войной и нехваткой рабочей силы после депортации крымских татар в 1944 году.
По мнению других историков, утверждение о тяжелом
экономическом положении Крыма не соответствует действительности. К 1954 году
крымская экономика уже достигла довоенного уровня развития, а по промышленному
развитию даже превзошла его. Для чего тогда менять внутренние границы и делать
массу ненужной бюрократической работы по смене документов, печатей, вывесок на
учреждениях и прочего?
На этот вопрос есть не очевидные, но воспринимаемые частью исторического
сообщества в качестве единственно верных, ответы. По одной из версий, с помощью
передачи Крыма Хрущев собирался изменить этнический состав УССР в сторону
увеличения доли русского населения, подрывая тем самым базу для развития
украинского национализма.
Другая, более приземленная теория гласит, что мотивом для
передачи Крыма был проект строительства Северо-Крымского канала. По задумке
инженеров, его планировалось проложить на полуостров от нижнего течения Днепра.
Так как этот регион входил в состав Украинской СССР, а Крым был в РСФСР, то
возникали сложности с выделением средств на постройку искусственной водной
артерии из бюджетов разных советских республик. Вот и решено было передать Крым
в ведение УССР, чтобы решить все проблемы со строительством канала.
Что произошло на самом деле и какими доводами руководствовался
Никита Сергеевич, мы, скорее всего, уже не узнаем. Но, тем не менее, 65 лет
назад он умудрился подложить свинью всем русским и украинцам. И главной
проблемой стало то, что сам процесс передачи Крыма был изначально запущен с
нарушениями.
Дело в том, что изменение территории союзных республик
согласно Конституции не входило в полномочия Президиума Верховного Совета СССР:
территория РСФСР не могла быть изменена без согласия Верховного Совета
республики. Фактически это обстоятельство сделало решение о передаче Крымской
области в состав УССР незаконным. Получается, что Крым после развала Союза должен
был остаться российским, каковым и был до 1954 года.
Мало кто знает, но в год распада СССР, а именно 1 октября
1991 года Президиум Верховного Совета Крыма выступил с заявлением, в котором
назвал акт передачи Крыма Украине в 1954 году совершенным без учета мнения
народа. Крымские депутаты призвали тогда к пересмотру границ, но президент СССР
Михаил Горбачев их тогда не услышал. В итоге Крым стал, как казалось тогда,
окончательно украинским.
И лишь спустя 23 года полуостров вернулся в состав России,
из-за чего наша страна вот уже почти пять лет испытывает серьезное давление со
стороны Запада. Мировое сообщество не желает признавать ни результаты
референдума 2014 года, ни факт незаконной передачи Крыма в 1954 году. И
почему-то практически никто в мире не принимает во внимание мнение населения
республики, подавляющее большинство которого высказалось за возвращение в родную
гавань.