Сбежавший в Канаду актер Алексей Серебряков вновь набросился
на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Пользователи соцсетей загорелись
желанием дать ему по морде и посоветовали разобраться в фактах.
Сбежавший в Канаду актер Алексей Серебряков вновь набросился
на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Пользователи соцсетей загорелись
желанием дать ему по морде и посоветовали разобраться в фактах.
По мнению , Москва виновна в конфликтах, которые
происходили в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и Африке. Актер почему-то считает,
что россияне вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм и пересматривать
историю, потому что их со всех сторон обложили враги.
Новым скандальным интервью, записанном в Лондоне,
вызвал настоящий гнев в Сети. "Талант
актера иссяк? Подался в политолухи? Народ все помнит...я бы дал в морду.
Больно.....", – пишет пользователь "Спасибо, Дед!"
"Как-то после подобных выступлений народ все чаще
отворачивается и перестает уважать", – подхватывает тему Добрый. А Андрей
Аверьянов советует актеру вспомнить Ирак и Югославию, к развалу которых Россия
не имеет никакого отношения: "Уехал на Запад.. А к западному миру претензии
будут? Вьетнам. Ирак. Афганистан. Ливия. Югославия.... ну, и конечно,
единственное применение атомного оружия Хиросима и Нагасаки.. Двуличие во всей
красе!"
Летом 2018 года уже поднял хайп в Сети,
дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он смешал всех россиян с грязью, заявив, что
национальной идеей в России являются "сила, наглость и хамство".
Многие в стране, в том числе известные политики и артисты сочли такое
определение оскорбительным.
в 2012 году уехал жить в Канаду. Однако
позже признался, что там как актер никому не нужен, поэтому продолжает работать
в российских проектах. На телеканале "Россия" идет сериал с его
участием "Доктор Рихтер", а недавно артист снялся в трилере
Александра Баршака "Пилигрим".