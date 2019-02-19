Сбежавший в Канаду актер Алексей Серебряков вновь набросился на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Пользователи соцсетей загорелись желанием дать ему по морде и посоветовали разобраться в фактах.

Сбежавший в Канаду актер Алексей Серебряков вновь набросилсяна Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Пользователи соцсетей загорелисьжеланием дать ему по морде и посоветовали разобраться в фактах.По мнению , Москва виновна в конфликтах, которыепроисходили в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и Африке. Актер почему-то считает,что россияне вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм и пересматриватьисторию, потому что их со всех сторон обложили враги.Новым скандальным интервью, записанном в Лондоне,вызвал настоящий гнев в Сети. "Талантактера иссяк? Подался в политолухи? Народ все помнит...я бы дал в морду.Больно.....", – пишет пользователь "Спасибо, Дед!""Как-то после подобных выступлений народ все чащеотворачивается и перестает уважать", – подхватывает тему Добрый. А АндрейАверьянов советует актеру вспомнить Ирак и Югославию, к развалу которых Россияне имеет никакого отношения: "Уехал на Запад.. А к западному миру претензиибудут? Вьетнам. Ирак. Афганистан. Ливия. Югославия.... ну, и конечно,единственное применение атомного оружия Хиросима и Нагасаки.. Двуличие во всейкрасе!"Летом 2018 года уже поднял хайп в Сети,дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он смешал всех россиян с грязью, заявив, чтонациональной идеей в России являются "сила, наглость и хамство".Многие в стране, в том числе известные политики и артисты сочли такоеопределение оскорбительным.в 2012 году уехал жить в Канаду. Однакопозже признался, что там как актер никому не нужен, поэтому продолжает работатьв российских проектах. На телеканале "Россия" идет сериал с егоучастием "Доктор Рихтер", а недавно артист снялся в трилереАлександра Баршака "Пилигрим".