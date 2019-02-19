Экс-глава Мальдив Абдулла Ямин задержан по обвинению в отмывании денег. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался помощник и бывший министр юстиции страны Аишатх Азим Шакур. Ямина также обвиняют в подкупе свидетелей.

Экс-глава Мальдив Абдулла Ямин задержан по обвинению в отмывании денег. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался помощник и бывший министр юстиции страны Аишатх Азим Шакур. Ямина также обвиняют в подкупе свидетелей, сообщает Avas.Бывший президент Мальдив попал на радары полиции после скандала Мальдивской медиа и PR-корпорацией (MMPRC), которая занимается развитием туризма в республике.Сообщалось, что со счетов компании были выведены почти 79 миллионов долларов, которые впоследствии были распределены через фирму SOF Private Limited. Она имела непосредственное отношение к бывшему вице-президенту Мальдив Ахмеду Адхибу Абудле Гафуру. Его обвиняют в покушении на Ямина, бывший чиновник находится под следствием уже четыре года.Вскоре после того, как делом MMPRC начала заниматься полиция, на счету Ямина появился миллион долларов. Тот утверждал, что эта сумма предназначалась на президентскую кампанию в 2018 году.Интересно, что до этого власти также арестовали счет Ямина, где находились около 6,5 миллиона долларов.Ведется следствие.