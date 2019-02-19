Фантазии Петра Порошенко о его участии в событиях на Майдане в 2014 году сравнили с приступом диареи. Известный блогер разоблачил ложь украинского президента.

Фантазии Петра Порошенко о его участии в событиях на Майданев 2014 году сравнили с приступом диареи. Известный блогер разоблачил ложьукраинского президента.Петр Порошенко объявил себя "героем Майдана" ирассказал, как он "спасал людей под пулями". Заявления украинскогопрезидента, сделанные им во время одного из предвыборных выступлений – наглаяложь, утверждает военный эксперт и блогер Борис Рожин.Рожин из первых рук получил сведения о том, что творилось наМайдане в 2014 году. "Уровень пропаганды днищенский", – комментируетэксперт высказывания . Украинский президент ранее заявил, что утром 19февраля помогал вытаскивать людей из-под пуль сотрудников "Беркута", которыеякобы обстреливали их в Мариинском парке.По словам Рожина, в Мариинском парке на момент описываемыхсобытий находился лагерь "Антимайдана", в котором находился известный"Топаз", сотрудники "Беркута" и Внутренние войска. Самблогер общался с людьми, которые ездили на "Антимайдан" из Крыма ижили в палатках именно в Мариинском парке. Ушли они оттуда только после того,как Янукович отказался от борьбы, а "Беркут" и ВВ ушли с позиций вцентре города. Так что рассказ – вымысел от начала и до конца, пишетсо ссылкой на блогера .Напомним, недавно Петр на очередном предвыборноммитинге рассказала еще одну занимательную историю. Украинский президент заявил,что лично видел, как в 2014 году на Луганщину вторглись российские "спецназовцы-провокаторы".В соцсетях к откровениям президента отнеслись скептически. "Между первой ивторой", – написали комментаторы, намекая на общеизвестное пристрастиеПорошенко к горячительным напиткам.