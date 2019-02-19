Фантазии Петра Порошенко о его участии в событиях на Майдане
в 2014 году сравнили с приступом диареи. Известный блогер разоблачил ложь
украинского президента.
Фантазии Петра Порошенко о его участии в событиях на Майдане
в 2014 году сравнили с приступом диареи. Известный блогер разоблачил ложь
украинского президента.
Петр Порошенко объявил себя "героем Майдана" и
рассказал, как он "спасал людей под пулями". Заявления украинского
президента, сделанные им во время одного из предвыборных выступлений – наглая
ложь, утверждает военный эксперт и блогер Борис Рожин.
Рожин из первых рук получил сведения о том, что творилось на
Майдане в 2014 году. "Уровень пропаганды днищенский", – комментирует
эксперт высказывания . Украинский президент ранее заявил, что утром 19
февраля помогал вытаскивать людей из-под пуль сотрудников "Беркута", которые
якобы обстреливали их в Мариинском парке.
По словам Рожина, в Мариинском парке на момент описываемых
событий находился лагерь "Антимайдана", в котором находился известный
"Топаз", сотрудники "Беркута" и Внутренние войска. Сам
блогер общался с людьми, которые ездили на "Антимайдан" из Крыма и
жили в палатках именно в Мариинском парке. Ушли они оттуда только после того,
как Янукович отказался от борьбы, а "Беркут" и ВВ ушли с позиций в
центре города. Так что рассказ – вымысел от начала и до конца, пишет
со ссылкой на блогера .
Напомним, недавно Петр на очередном предвыборном
митинге рассказала еще одну занимательную историю. Украинский президент заявил,
что лично видел, как в 2014 году на Луганщину вторглись российские "спецназовцы-провокаторы".
В соцсетях к откровениям президента отнеслись скептически. "Между первой и
второй", – написали комментаторы, намекая на общеизвестное пристрастие
Порошенко к горячительным напиткам.