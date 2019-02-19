Фигуристка рассказала, как чудесно провела отпуск. Компанию Татьяне Навке составила подруга – предпринимательница Ольга Слуцкер.

Фигуристка рассказала, как чудесно провела отпуск. Компанию ТатьянеНавке составила подруга – предпринимательница Ольга Слуцкер.На днях знаменитость побывала на горнолыжном курорте "РозаХутор"в Сочи. Знаменитость осталась под большим впечатлением от местных красот игостеприимства.В личном Instagram Навка опубликовала видео, на котором оназапечатлена с Ольгой Слуцкер. Облаченные в халаты звезды лежат на деревянномлежаке, который цепями подвешен к опорам. Судя по всему, Татьяна и Ольга толькочто вышли из бани.Расслабленные, краснолицые, они закутались в теплые одеяла.Знаменитости дышат свежим воздухом и мирно беседуют."Разговоры на завалинке называется 🤣🤣🤣,с моей дорогой @slutsker : "Детство у каждого свое: у кого-то бабушка вдеревне, у кого-то в Санкт-Петербурге... Но, любовь к бане есть практически укаждого русского!" 😍😉💪Сейчас уже в Москве, но с теплотой вспоминаю это чудесное время... 💞PS: Баня называется (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Навка под видеозаписью.Меж тем, подписчики отмечали, что без косметики Татьянакажется моложе своих лет. Интернет-обыватели решили, что звезда выглядитотлично благодаря правильному питанию и занятиям спортом.