Фигуристка рассказала, как чудесно провела отпуск. Компанию Татьяне
Навке составила подруга – предпринимательница Ольга Слуцкер.
Фигуристка рассказала, как чудесно провела отпуск. Компанию Татьяне
Навке составила подруга – предпринимательница Ольга Слуцкер.
На днях знаменитость побывала на горнолыжном курорте "Роза
Хутор"
в Сочи
. Знаменитость осталась под большим впечатлением от местных красот и
гостеприимства.
В личном Instagram Навка опубликовала видео, на котором она
запечатлена с Ольгой Слуцкер. Облаченные в халаты звезды лежат на деревянном
лежаке, который цепями подвешен к опорам. Судя по всему, Татьяна и Ольга только
что вышли из бани.
Расслабленные, краснолицые, они закутались в теплые одеяла.
Знаменитости дышат свежим воздухом и мирно беседуют.
"Разговоры на завалинке называется 🤣🤣🤣,
с моей дорогой @slutsker : "Детство у каждого свое: у кого-то бабушка в
деревне, у кого-то в Санкт-Петербурге... Но, любовь к бане есть практически у
каждого русского!" 😍😉💪
Сейчас уже в Москве, но с теплотой вспоминаю это чудесное время... 💞
PS: Баня называется (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Навка под видеозаписью.
Меж тем, подписчики отмечали, что без косметики Татьяна
кажется моложе своих лет. Интернет-обыватели решили, что звезда выглядит
отлично благодаря правильному питанию и занятиям спортом.