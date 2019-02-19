После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу популярная певица стала все чаще появляться в откровенных нарядах. Однако не все образы Ани Лорак поклонники считают удачными.

После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу популярная певица стала все чаще появляться в откровенных нарядах. Однако не все образы Ани Лорак поклонники считают удачными.В минувший понедельник, 18 февраля, звезда выступила с концертом в рамках шоу Diva в городе Ессентуки. На сцене певица появилась в синем купальнике, который затем она сменила на светлое платье. Видеозапись с концерта разместила на своей странице в Instagram. "Просто невероятный вечер!", – поделилась своими впечатлениями исполнительница.Многие пользователи жестко раскритиковали первый образ артистки. По их мнению, 40-летняя певица должна выбирать более скромные наряды. "После развода совсем до трусов раздета что ли? Ну зачем это? Боже, какое неуважение к публике", "Зачем такой наряд? Такой наряд Ольге Бузовой нужен, чтобы хоть чем-то взять публику... А вам зачем? Голос классный! Не опускайтесь! Цените себя!", "Какая вульгарность!", – отмечали возмущенные комментаторы. "А когда уже Ани будет просто голой выступать? Вроде уже пора", – иронизировал еще один подписчик.Другие юзеры заметили, что купальник подчеркнул округлившийся живот звезды. Они предположили, что ожидает ребенка. "Беременная, что ли?", "Мне одной кажется, что у Ани заметен животик? Неужели в семье скоро прибавление?", "Я тоже заметила, что у нее появился животик", – написали пользователи.