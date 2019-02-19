Читатели Дни.ру часто присылают истории, которые никого не могут оставить равнодушными. Родители лезут в отношения семейной пары.

Читатели "Дни.ру" часто присылают истории, которые никого не могутоставить равнодушными. Родители лезут в отношения семейной пары.Добрый день. Хочу рассказатьсвою неприятную историю. С родителями мужа отношения всегда были нейтральными.Встречаемся редко, но метко. Никакого негатива к себе не чувствовала, но ирасположения тоже.Вчера за ужином его отец выпили речь зашла о том, что муж работает и устает, а я на шее у него сижу. Назвалменя "тунеядкой". Сказал, что я живу не в своей квартире и ем еду, накоторую не заработала. Он считает, что наш с мужем доход должен быть равным.Такого бреда я в жизни не слышала. Было очень обидно, что муж даже не вступилсяза меня. Даже о разводе задумалась.На самом деле я подрабатываюрепетитором на дому.Нет возможности работать по-другому, так как сижу с двумямаленькими детьми. Получается, что я совмещаю помимо воспитание детей иподработку.Разве это тунеядство? Как вообщереагировать на такое? Стоит ли рвать отношения с мужем из-за такого, что онпромолчал?Есть история, которой хотите поделиться? Вам нуженсовет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальнаяистория из жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личныеданные.