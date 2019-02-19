Читатели Дни.ру часто присылают истории, которые никого не могут
оставить равнодушными. Родители лезут в отношения семейной пары.
Читатели "Дни.ру" часто присылают истории, которые никого не могут
оставить равнодушными. Родители лезут в отношения семейной пары.
Добрый день. Хочу рассказать
свою неприятную историю. С родителями мужа отношения всегда были нейтральными.
Встречаемся редко, но метко. Никакого негатива к себе не чувствовала, но и
расположения тоже.
Вчера за ужином его отец выпил
и речь зашла о том, что муж работает и устает, а я на шее у него сижу. Назвал
меня "тунеядкой". Сказал, что я живу не в своей квартире и ем еду, на
которую не заработала. Он считает, что наш с мужем доход должен быть равным.
Такого бреда я в жизни не слышала. Было очень обидно, что муж даже не вступился
за меня. Даже о разводе задумалась.
На самом деле я подрабатываю
репетитором на дому.
Нет возможности работать по-другому, так как сижу с двумя
маленькими детьми. Получается, что я совмещаю помимо воспитание детей и
подработку.
Разве это тунеядство? Как вообще
реагировать на такое? Стоит ли рвать отношения с мужем из-за такого, что он
промолчал?
Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен
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история из жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личные
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