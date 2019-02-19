Проект разработали совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России

Проект разработали совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РоссииРоскачество запустило интереснейший проект , в котором детально рассказывают об исследовании винодельческой продукции. Рейтинг составляли совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России.Для разработки каталога качественных российских вин сформировали комиссию из ведущих экспертов, дегустаторов и сомелье. В ходе всестороннего исследования оценили 320 образцов вин 5-ти основных категорий из винограда, выросшего в России.В исследование попали вина 24-х производителей, представлявших крупнейшие винодельческие регионы - Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская область. При этом экспертам предложить оценить вина, выпускаемые в количестве более 50–100 тысяч бутылок и стоимостью от 200 до 1 тысячи рублей за бутылку.«Российское виноделие развивается, вместе с ним будет развиваться и наш проект «Винный гид России». Он создает для покупателей ориентиры в выборе качественных вин. В 2019 году мы запланировали расширить масштаб исследования и оценить не менее 500 вин нашей страны», - отметили в пресс-службе Роскачества.