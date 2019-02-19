Почти невыдуманная история...
Константин Львович Эрнст сел в такси.
— Останкино! — бросил он таксисту.
— Три тысячи! — таксист, несомненно узнал пассажира.
— А что так дорого? — для порядка возмутился Эрнст.
— Прайм-тайм. — развел руками таксист — Пробки повсюду.
— Договорились. Поехали — Эрнст торопился.
— Спонсор сегодняшней поездки — Константин Эрнст! — торжественно произнес таксист — А моя супруга пьет нескафе-классик. Искушение вкусом!
— Мы поедем или нет?
— Поедем! Шкода — лучший автомобиль! Почувствуйте удовольствие от поездки на шкоде! Пассажиры и автомобиль застрахованы компанией РОСНО!
— Мы поедем сегодня или нет?
— Вот теперь — поехали. — тронулся с места таксист. Однако через метров двести машина опять остановилась. — Медл
еще анекдот!