19.02.2019

2019-02-19 13:10:50

Россияне стали меньше вступать в браки и чаще менять имена

Россияне последние три года все чаще меняют имена – в 2018 году было зарегистрировано почти 90 тысяч таких актов, в то время как в 2016-м их было чуть более 80 тысяч. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на данные Минюста.



В то же время жители России стали реже вступать в брак. В 2018 году было заключено на 21% меньше семейных союзов, чем в 2013-м, пишет .