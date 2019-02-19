Поклонники таланта известного кутюрье Карла Лагерфельда выражают соболезнования близким покойного. Сочувствующие комментарии заполнили блог любимицы знаменитого дизайнера – кошки Шуппет.

Поклонники таланта известного кутюрье Карла Лагерфельдавыражают соболезнования близким покойного. Сочувствующие комментарии заполнилиблог любимицы знаменитого дизайнера – кошки Шуппет.Комментаторы в микроблоге Шуппет переживают – как перенесет домашнийпитомец утрату? Кошке Лагерфельда выражают соболезнования в связи в потерей любимогохозяина и друга и желают сил, чтобы пережить трудный период."Наши глубочайшие соболезнования, пушистик! Желаем тебевсего самого наилучшего!", "Бедная Шуппет, ей теперь так одиноко!","Надеемся, что кто-нибудь будет заботиться о тебе так же, как это делалКарл", – обращаются к Шуппет подписчики ее блога.считали холодным и надменным. Однако в егоокружении знали, кто может растопить его сердце. И своей любви к кошке кутюрьене скрывал, демонстрируя ее всему миру.Пушистая принцесса воплотила мечту многих моделей,появившись на обложке немецкого Vogue. Продвижением Шуппет, с подачи Лагерфельда, занималось то же модельноеагентство, что и Летиции Касты – у моделей даже была совместная фотосессия.Ухаживают за Шуппет три горничные. У кошки личный самолет,который в любое время мог доставить ее к Лагерфельду, в какой бы точке земного шараон ни находился.Карл последние несколько недель жаловался на плохое самочувствие. Накануне ночью его госпитализировали. Усилия врачей пропали даром – Лагерфельд скончался утром 19 февраля.