Поклонники таланта известного кутюрье Карла Лагерфельда
выражают соболезнования близким покойного. Сочувствующие комментарии заполнили
блог любимицы знаменитого дизайнера – кошки Шуппет.
Поклонники таланта известного кутюрье Карла Лагерфельда
выражают соболезнования близким покойного. Сочувствующие комментарии заполнили
блог любимицы знаменитого дизайнера – кошки Шуппет.
Комментаторы в микроблоге Шуппет переживают – как перенесет домашний
питомец утрату? Кошке Лагерфельда выражают соболезнования в связи в потерей любимого
хозяина и друга и желают сил, чтобы пережить трудный период.
"Наши глубочайшие соболезнования, пушистик! Желаем тебе
всего самого наилучшего!", "Бедная Шуппет, ей теперь так одиноко!",
"Надеемся, что кто-нибудь будет заботиться о тебе так же, как это делал
Карл", – обращаются к Шуппет подписчики ее блога.
считали холодным и надменным. Однако в его
окружении знали, кто может растопить его сердце. И своей любви к кошке кутюрье
не скрывал, демонстрируя ее всему миру.
Пушистая принцесса воплотила мечту многих моделей,
появившись на обложке немецкого Vogue. Продвижением Шуппет, с подачи Лагерфельда, занималось то же модельное
агентство, что и Летиции Касты – у моделей даже была совместная фотосессия.
Ухаживают за Шуппет три горничные. У кошки личный самолет,
который в любое время мог доставить ее к Лагерфельду, в какой бы точке земного шара
он ни находился.
Карл последние несколько недель жаловался на плохое самочувствие. Накануне ночью его госпитализировали. Усилия врачей пропали даром – Лагерфельд скончался утром 19 февраля.