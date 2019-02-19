Известие о смерти известного кутюрье Карла Лагерфельда стала ударом для многих представителей мира моды. Знаменитая модель Наталья Водянова призналась, что эта новость разорвала ей сердце.

Известие о смерти известного кутюрье Карла Лагерфельда сталаударом для многих представителей мира моды. Знаменитая модель Наталья Водяновапризналась, что эта новость "разорвала ей сердце".Водянова лично знала Лагерфельда. Известная модель неоднократнопредставляла на подиумах наряды великого кутюрье. И сейчас просто тне можетповерить в случившееся."Мое сердце разрывается. Мы знали, что этот деньнастанет, но я не готова к нему. Ты был олицетворением любви и поддержки длястольких людей, включая меня. Так благодарна за все, что ты для меня сделал",– написала Наталья в Instagram.Карл Лагерфельд– единственный дизайнер, который в каждомсезоне представлял в Париже сразу две коллекции "от кутюр". Онизвестен как создатель ароматов Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997), напоминает"Экспресс-газета".Лагерфельд около 36 лет управлял модным домом Chanel.Начиная с 1983 года кутюрье не пропустил ни одного показа марки, однако вминувшем январе в финале дефиле Лагерфельд не вышел на поклон. Представителибренда объясняли это усталостью директора.Как выяснилось, дизайнер жаловался на здоровье последниенесколько недель, а накануне ночью его госпитализировали. Врачи пыталисьвытащить умирающего модельера с того света, однако их усилия ни к чему непривели. Лагерфельд скончался утром 19 февраля.