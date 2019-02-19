Народный артист борется с недугом. Представители 58-летнего
Олега Меньшикова уверены, что вскоре он вернется к работе.
Народный артист борется с недугом. Представители 58-летнего
Олега Меньшикова уверены, что вскоре он вернется к работе.
Накануне гастролирующий Меньшиков должен был выйти на сцену
в Саратове. Однако встреча со зрителями не состоялась. Звезда
почувствовала себя плохо.
По словам представителей
артиста, из-за серьезной болезни Меньшикову пришлось пойти на крайние меры и
отменить выступления. Однако речь о возврате билетов пока не идет, организаторы
надеются, что спектакль будет перенесен на другую дату.
"Уважаемые дамы и господа! В связи с болезнью Народного
артиста России Олега Меньшикова спектакль "Оркестр мечты. Медь" 18 февраля 2019
года переносится. Дата переноса будет сообщена позднее. Приносим свои
извинения", – заявляют устроители.
Меж тем, в театре Ермоловой,
которым руководит , из-за нездоровья актеров отменяются еще несколько
концертов. Запись об этом появилась в официальных соцсетях организации. "К
сожалению, от травм и вирусов никто не застрахован...", – отмечается в сообщении. Об этом пишет сайт .
Отметим, что сам Олег
свое самочувствие не комментирует. Артист не общается с прессой и аккаунтов в
соцсетях у него нет.