Народный артист борется с недугом. Представители 58-летнего Олега Меньшикова уверены, что вскоре он вернется к работе.

Народный артист борется с недугом. Представители 58-летнегоОлега Меньшикова уверены, что вскоре он вернется к работе.Накануне гастролирующий Меньшиков должен был выйти на сценув Саратове. Однако встреча со зрителями не состоялась. Звездапочувствовала себя плохо.По словам представителейартиста, из-за серьезной болезни Меньшикову пришлось пойти на крайние меры иотменить выступления. Однако речь о возврате билетов пока не идет, организаторынадеются, что спектакль будет перенесен на другую дату."Уважаемые дамы и господа! В связи с болезнью Народногоартиста России Олега Меньшикова спектакль "Оркестр мечты. Медь" 18 февраля 2019года переносится. Дата переноса будет сообщена позднее. Приносим своиизвинения", – заявляют устроители.Меж тем, в театре Ермоловой,которым руководит , из-за нездоровья актеров отменяются еще несколькоконцертов. Запись об этом появилась в официальных соцсетях организации. "Ксожалению, от травм и вирусов никто не застрахован...", – отмечается в сообщении. Об этом пишет сайт .Отметим, что сам Олегсвое самочувствие не комментирует. Артист не общается с прессой и аккаунтов всоцсетях у него нет.