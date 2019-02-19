Японская Sharp пополнила линейку человекоподобных роботов-смартфонов RoBoHon тремя новыми моделями. Одну из самых дешевых версий, которая не умеет ходить, можно купить за 79 тысяч иен ($715). Как было объявлено на презентации в Токио, сидячая модель ориентирована на семьи с маленькими детьми, ходячие — на бизнес.

Японская Sharp пополнила линейку человекоподобных роботов-смартфонов RoBoHon тремя новыми моделями. Одну из самых дешевых версий, которая не умеет ходить, можно купить за 79 тысяч иен ($715). Как было объявлено на презентации в Токио, сидячая модель ориентирована на семьи с маленькими детьми, ходячие — на бизнес."Робофон" представляет из себя маленького человечка, который может двигаться, разговаривать, танцевать и в тоже время работать как обычный смартфон. Экран находится у него на спине. На устройство предустановлено 30 приложений (скоро их количество увеличится до 46 штук): для видеонаблюдения, передачи фотографий, управления "умными" телевизорами Sharp Aquos Android TV, кондиционерами и другой техникой, а также простого программирования движений робота.Бизнесу RoBoHon предлагается в качестве консультанта по продуктам в магазинах, шоу-румах и музеях. Одна из программ позволяет превратить робота-гуманоида в полиглота, говорящего на японском, английском, китайском и корейском языках.Начинка RoBoHon довольная простая: Snapdragon 430, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 ГБ на флеш-накопителе, 8-мгапиксельная камера. Встроенного пикопроектора "робофон" лишился. Размер экрана вырос с 2 до 2,6 дюйма, а версия Android была обновлена с 5.0 до 8.1.∎Роборука учится играть в "Дженгу" читайте такжеВерсия RoBoHon с LTE-модулем, которая может ходить, продается за 180 тысяч иен (около $1628), с Wi-Fi — за 120 000 ($1085). Сидячая модель продается за 79 000 ($715). В продажу новинки выходят 27 февраля.