В организацию обратись неизвестные лица с целью получения субсидии для приобретения жилья от имени некого гражданина. В результате на счет последнего были перечислены свыше 1,3 млн рублей...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 30-летнюю жительницу столицы и 51-летнего приезжего, подозреваемых в мошенничестве при получении социальных выплат», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась представитель организации, предоставляющей государственные услуги населению. По ее словам, в организацию обратись неизвестные лица с целью получения субсидии для приобретения жилья от имени некого гражданина. В результате чего со счета организации на счет последнего были перечислены денежные средства в размере свыше 1,3 млн рублей. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники представили в организацию поддельные документы.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых.По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27