32-летний москвич систематически предоставлял квартиру, расположенную на Домодедовской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств...
Оперативники ОНК УВД по ЮАО ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Домодедовской улице.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО было установлено, что 32-летний москвич систематически предоставлял квартиру, расположенную на Домодедовской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств.
В результате обследования жилого помещения, в квартире подозреваемого обнаружены вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства.
Отделением дознания ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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