32-летний москвич систематически предоставлял квартиру, расположенную на Домодедовской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств...

Оперативники ОНК УВД по ЮАО ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Домодедовской улице.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО было установлено, что 32-летний москвич систематически предоставлял квартиру, расположенную на Домодедовской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств.В результате обследования жилого помещения, в квартире подозреваемого обнаружены вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства.Отделением дознания ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22