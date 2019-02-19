Полицейские установили, что неизвестный по адресу гостиницы незаконно поставил на миграционный учет 2755 иностранных граждан, заведомо зная, что они там проживать не будут...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве выявили факт организации фиктивной постановки на миграционный учет 2 755 иностранных граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступила оперативная информация о фактах нарушения миграционного законодательства в помещении гостиницы в Архангельском переулке. Полицейские установили, что неизвестный по данному адресу незаконно поставил на миграционный учет 2755 иностранных граждан, заведомо зная, что они там проживать не будут.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель столицы, являющийся руководителем гостиницы.Как выяснили полицейские, мужчина, неправомерно используя доступ к специальному программному обеспечению, поставил на миграционный учет приезжих граждан, не предоставив им жилье.Отделом дознания УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60