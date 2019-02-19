Когда хозяйка отвлеклась, злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила денежные средства в размере свыше 450 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району задержали 35-летнюю приезжую, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки.В дежурную часть обратилась 82-летняя пенсионерка. Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру на Звездном бульваре пришла неизвестная, представившаяся социальным работником, сообщив о необходимости замены денежных средств. Гостья попросила достать деньги и написать заявление. Когда хозяйка отвлеклась, злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила денежные средства в размере свыше 450 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. Ею оказалась 35-летняя приезжая.По данному факту отделом дознания ОМВД России по Останкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по СВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефонам: 8 (495) 616-63-06, 8 (495) 616-06-01 или в службу «102» ( c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29