В ходе обыска по месту жительства указанной гражданки в загородном доме в Московской области полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет c наркотиками...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 23-летнюю москвичку по подозрению в попытке сбыта кокаина.В результате отработки вверенной территории полицейские задержали 23-летнюю неработающую москвичку, подозреваемую в попытке сбыта наркотического средства.В ходе обыска по месту жительства указанной гражданки в загородном доме в Московской области полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым белого вещества неизвестного происхождения, а также расфасовочные пакеты. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – кокаином, общей массой около 220 граммов.Установлено, что наркотическое средство злоумышленница хранила с целью дальнейшего сбыта.Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93