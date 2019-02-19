Предвыборная кампания на Украине постепенно превращается в игру Кто кого посадит? Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко добилась возбуждения двух уголовных дел в отношении Петра Порошенко, а против нее самой начата проверка по факту незаконного обогащения.

Предвыборная кампания на Украине постепенно превращается вигру "Кто кого посадит?" Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенкодобилась возбуждения двух уголовных дел в отношении Петра Порошенко, а противнее самой начата проверка по факту незаконного обогащения.Кандидатам в президенты Украины можно запросто вступать наарене цирка: актеры, геи, шуты и уголовники. , у которой, говорят,не все чисто в биографии написала сразу два заявления в полицию на .В итоге ей удалось добиться возбуждения уголовных дел в связи с фальсификациямина предстоящих выборах.уже дала показания следователю. Сначала она, а теперьи МВД Украины, подозревают в масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетенейза так называемых мертвых душ."По нашей информации, по тысяче гривен планируютраздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второйтур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно",– сказала .Тем временем силовики хотят проверит саму оранжевуюпринцессу на незаконное обогащение. Кандидата в президенты подозревает в этомпреступлении Центр противодействия коррупции, который направил соответствующеезаявление в Генпрокуратуру.Борцы с коррупцией приводят сведения, согласно которым, вфеврале 2018 года пиар-компания Avenue Global Strategies LLC представлялаинтересы . За это другая фирма, зарегистрированная в американскомштате Делавэр, заплатила около 400 тысяч долларов, пишет .намечены на 31 марта. Впервые вистории на них зарегистрировано рекордное число кандидатов – 44 человека. Лидеромпрезидентского рейтинга три недели назадстал артист Владимир Зеленский, потеснив на вторую позицию . Замыкаюттройку действующий глава государства .