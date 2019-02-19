Предвыборная кампания на Украине постепенно превращается в
игру Кто кого посадит? Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко
добилась возбуждения двух уголовных дел в отношении Петра Порошенко, а против
нее самой начата проверка по факту незаконного обогащения.
Предвыборная кампания на Украине постепенно превращается в
игру "Кто кого посадит?" Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
добилась возбуждения двух уголовных дел в отношении Петра Порошенко, а против
нее самой начата проверка по факту незаконного обогащения.
Кандидатам в президенты Украины можно запросто вступать на
арене цирка: актеры, геи, шуты и уголовники. , у которой, говорят,
не все чисто в биографии написала сразу два заявления в полицию на .
В итоге ей удалось добиться возбуждения уголовных дел в связи с фальсификациями
на предстоящих выборах.
уже дала показания следователю. Сначала она, а теперь
и МВД Украины, подозревают в масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней
за так называемых мертвых душ.
"По нашей информации, по тысяче гривен планируют
раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй
тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно",
– сказала .
Тем временем силовики хотят проверит саму оранжевую
принцессу на незаконное обогащение. Кандидата в президенты подозревает в этом
преступлении Центр противодействия коррупции, который направил соответствующее
заявление в Генпрокуратуру.
Борцы с коррупцией приводят сведения, согласно которым, в
феврале 2018 года пиар-компания Avenue Global Strategies LLC представляла
интересы . За это другая фирма, зарегистрированная в американском
штате Делавэр, заплатила около 400 тысяч долларов, пишет .
намечены на 31 марта. Впервые в
истории на них зарегистрировано рекордное число кандидатов – 44 человека. Лидером
президентского рейтинга три недели назад
стал артист Владимир Зеленский, потеснив на вторую позицию . Замыкают
тройку действующий глава государства .