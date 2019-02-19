Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей. Телеведущая опубликовала фотоотчет о совместной экскурсии по питерским музеям.

Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей. Телеведущаяопубликовала фотоотчет о совместной экскурсии по питерским музеям.Двухлетний сын Ксении Собчак Платон познакомился с дочерьюлюбовника телеведущей. 8-летняя Анна держала мальчика за руку во времяэкскурсии по Эрмитажу.Фотография появилась в микроблоге светской львицы. Платонзапечатлен рядом с девочкой, напоминающей со спины наследницу режиссераКонстантина Богомолова."Пришли в самый любимый и родной "Эрмитаж".Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, гдесреди прочих эмблем "Эрмитажа" обнаружили "Собчак в Эрмитаже".Платоша даже узнал букву "С", – подписала снимок .Скандал вокруг Ксении Собчак и Максима Виторгана не утихаетуже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают подробности страстногоромана телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник ужепострадал от руки ревнивого супруга – отделался сломанным носом.Не так давно в одном из интервью косвенноподтвердила, что рассталась с мужем Максимом Виторганом. Телеведущая далапонять, что не считает себя виновной: по ее мнению, все женщины вольны приниматьлюбые решения в своих интересах. В то же время, подчеркнула журналистка, они сМаксимом – который останется близким для нее человеком – сделают все, чтобыдаже в случае развода их двухлетний сын Платон был счастлив.Виторган публичныезаявления воспринял скептически. Актер уверен, что по-настоящемублизкие ему люди, в отличие от Собчак, в таких передачах не участвуют, пишет "Экспресс-газета".