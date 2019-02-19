Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей. Телеведущая
опубликовала фотоотчет о совместной экскурсии по питерским музеям.
Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей. Телеведущая
опубликовала фотоотчет о совместной экскурсии по питерским музеям.
Двухлетний сын Ксении Собчак Платон познакомился с дочерью
любовника телеведущей. 8-летняя Анна держала мальчика за руку во время
экскурсии по Эрмитажу.
Фотография появилась в микроблоге светской львицы. Платон
запечатлен рядом с девочкой, напоминающей со спины наследницу режиссера
Константина Богомолова.
"Пришли в самый любимый и родной "Эрмитаж".
Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где
среди прочих эмблем "Эрмитажа" обнаружили "Собчак в Эрмитаже".
Платоша даже узнал букву "С", – подписала снимок .
Скандал вокруг Ксении Собчак и Максима Виторгана не утихает
уже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают подробности страстного
романа телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник уже
пострадал от руки ревнивого супруга – отделался сломанным носом.
Не так давно в одном из интервью косвенно
подтвердила, что рассталась с мужем Максимом Виторганом. Телеведущая дала
понять, что не считает себя виновной: по ее мнению, все женщины вольны принимать
любые решения в своих интересах. В то же время, подчеркнула журналистка, они с
Максимом – который останется близким для нее человеком – сделают все, чтобы
даже в случае развода их двухлетний сын Платон был счастлив.
Виторган публичные
заявления воспринял скептически. Актер уверен, что по-настоящему
близкие ему люди, в отличие от Собчак, в таких передачах не участвуют, пишет "Экспресс-газета".