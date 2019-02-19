Знаменитый спортивный комментатор допустил
казус в своей передаче Футбольный клуб. Василий Уткин использовался
карту Европы, на которой Крым изображен украинским.
Знаменитый спортивный комментатор допустил
казус в своей передаче "Футбольный клуб". Василий Уткин использовался
карту Европы, на которой Крым изображен украинским.
Иллюстрация появилась во
время слов Уткина о новых центрфорвардах из восточной Европы. Таким
образом ведущий снова "передал" полуостров Украине.
Каверзный инцидент уже заметили
издания Незалежной. Ранее Василий Уткин опубликовал в своем
Twitter-аккаунта записи на украинском
языке.
"Футбольный клуб" – авторская
еженедельная программа Василия Уткина о футболе, ранее выходившая на каналах
"НТВ", "НТВ-Плюс Спорт" и "НТВ-Плюс Футбол". В
июне 2018 года "Футбольный Клуб" был возрожден как интернет-проект на авторском канале Уткина в YouTube.
Напомним, что Василия Уткина уволили с Первого канала через четыре дня после старта Чемпионата мира – 2018
по футболу, который он комментировал. Позже журналист поделился подробностями своего внезапного исчезновения
из эфира.
Как писали "Дни.ру", Уткин уверен, что руководству телеканала "был
звоночек". "Каким-то людям
не понравилось, что я работаю на Первом канале. Ну и сделали так, чтобы я там
не работал", – рассказал он. Журналист признался, что был опечален. Отметим,
в коридорах спортивной редакции Первого канала
говорили, будто тренер российской сборной Станислав Черчесов был очень возмущен
тем, что Уткин критикует в эфире методику его работы с командой и тактические
приемы.