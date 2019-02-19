Знаменитый спортивный комментатор допустил казус в своей передаче Футбольный клуб. Василий Уткин использовался карту Европы, на которой Крым изображен украинским.

Знаменитый спортивный комментатор допустилказус в своей передаче "Футбольный клуб". Василий Уткин использовалсякарту Европы, на которой Крым изображен украинским.Иллюстрация появилась вовремя слов Уткина о новых центрфорвардах из восточной Европы. Такимобразом ведущий снова "передал" полуостров Украине.Каверзный инцидент уже заметилииздания Незалежной. Ранее Василий Уткин опубликовал в своемTwitter-аккаунта записи на украинскомязыке."Футбольный клуб" – авторскаяеженедельная программа Василия Уткина о футболе, ранее выходившая на каналах"НТВ", "НТВ-Плюс Спорт" и "НТВ-Плюс Футбол". Виюне 2018 года "Футбольный Клуб" был возрожден как интернет-проект на авторском канале Уткина в YouTube.Напомним, что Василия Уткина уволили с Первого канала через четыре дня после старта Чемпионата мира – 2018по футболу, который он комментировал. Позже журналист поделился подробностями своего внезапного исчезновенияиз эфира.Как писали "Дни.ру", Уткин уверен, что руководству телеканала "былзвоночек". "Каким-то людямне понравилось, что я работаю на Первом канале. Ну и сделали так, чтобы я тамне работал", – рассказал он. Журналист признался, что был опечален. Отметим,в коридорах спортивной редакции Первого каналаговорили, будто тренер российской сборной Станислав Черчесов был очень возмущентем, что Уткин критикует в эфире методику его работы с командой и тактическиеприемы.