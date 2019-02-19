С
приближением выборов президент Украины Петр Порошенко совершает все более странные необдуманные поступки. На этот раз он позволил себе дерзость в адрес Кремля. В выражениях лидер Незалежной не стеснялся.
С
приближением выборов президент Украины Петр Порошенко совершает все более странные необдуманные поступки. На этот раз он позволил себе дерзость в адрес Кремля. В выражениях лидер Незалежной не стеснялся.
Порошенко встретился с председателем Европейского совета (формальным главой Евросоюза) Дональдом Туском.
Атмосфера на встрече была напряженная. Украинский лидер принялся в
очередной раз жаловаться на действия России, в частности, на ситуацию в
Азовском и Черном морях.
По
его словам, цель Кремля – уничтожить украинскую государственность и
создать "вторую версию Советского Союза". "Только наши эффективные
действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти
печальные времена", – обратился Порошенко к Туску и поблагодарил его за
поддержку, передает .
Ранее
политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что за последние две недели
Порошенко обогатился на 120 миллионов гривен. Всего же за последние
месяцы украинский лидер легализовал 1,3 миллиарда гривен доходов, и этом
при том, что ранее он традиционно указывал в декларации ничтожные
суммы.
Аналитик
убежден, что за оставшиеся чуть больше месяца до президентских выборов
будет наращивать указываемые в декларации средства. По мнению
Корнейчука, лидеру Незалежной нужно легализовать накопленный капитал, чтобы у новых властей страны не было к нему претензий.
"Не
знаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президент
понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами.
Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальные
деньги", – написал эксперт на своей странице в Facebook.
В
конце марта пройдут выборы президента Украины – 2019. Положение Петра
катастрофическое: по данным социологических опросов,
украинский лидер занимает третье место в предвыборной гонке и уступает
актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.