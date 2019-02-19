С приближением выборов президент Украины Петр Порошенко совершает все более странные необдуманные поступки. На этот раз он позволил себе дерзость в адрес Кремля. В выражениях лидер Незалежной не стеснялся.

приближением выборов президент Украины Петр Порошенко совершает все более странные необдуманные поступки. На этот раз он позволил себе дерзость в адрес Кремля. В выражениях лидер Незалежной не стеснялся.Порошенко встретился с председателем Европейского совета (формальным главой Евросоюза) Дональдом Туском.Атмосфера на встрече была напряженная. Украинский лидер принялся вочередной раз жаловаться на действия России, в частности, на ситуацию вАзовском и Черном морях.Поего словам, цель Кремля – уничтожить украинскую государственность исоздать "вторую версию Советского Союза". "Только наши эффективныедействия, только наша солидарность не допустит возвращения в этипечальные времена", – обратился Порошенко к Туску и поблагодарил его заподдержку, передает .Ранееполитолог Дмитрий Корнейчук заявил, что за последние две неделиПорошенко обогатился на 120 миллионов гривен. Всего же за последниемесяцы украинский лидер легализовал 1,3 миллиарда гривен доходов, и этомпри том, что ранее он традиционно указывал в декларации ничтожныесуммы.Аналитикубежден, что за оставшиеся чуть больше месяца до президентских выборовбудет наращивать указываемые в декларации средства. По мнениюКорнейчука, лидеру Незалежной нужно легализовать накопленный капитал, чтобы у новых властей страны не было к нему претензий."Незнаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президентпонимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами.Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальныеденьги", – написал эксперт на своей странице в Facebook.конце марта пройдут выборы президента Украины – 2019. Положение Петракатастрофическое: по данным социологических опросов,украинский лидер занимает третье место в предвыборной гонке и уступаетактеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.