ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Расуловой Мадины Ахмедовны...

ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Расуловой Мадины Ахмедовны, 19.06.1999 года рождения, которая 16 февраля 2019 года ушла из дома на Варшавском шоссе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: азиатской народности, на вид 19-20 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы длинные.Была одета: серое пальто.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22