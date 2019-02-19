Продав телефон, обвиняемая потратила деньги на спиртные напитки
Продав телефон, обвиняемая потратила деньги на спиртные напитки
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Коврова, обвиняемой в похищении мобильного телефона у ребенка, сообщает управление МВД по Владимирской области.
По данным полиции, в ноябре 2018 года женщина вытащила телефон из рюкзака 10-летнего мальчика в лифте многоквартирного дома. Ущерб от кражи составил 3500 рублей.
После задержания подозреваемая признала свою вину. Она сообщила полицейским, что продала телефон своей знакомой, а деньги потратился на алкоголь.
Расследование дела завершено. Телефон уже вернули законному владельцу.