Продав телефон, обвиняемая потратила деньги на спиртные напитки

Продав телефон, обвиняемая потратила деньги на спиртные напиткиСуд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Коврова, обвиняемой в похищении мобильного телефона у ребенка, сообщает управление МВД по Владимирской области.По данным полиции, в ноябре 2018 года женщина вытащила телефон из рюкзака 10-летнего мальчика в лифте многоквартирного дома. Ущерб от кражи составил 3500 рублей.После задержания подозреваемая признала свою вину. Она сообщила полицейским, что продала телефон своей знакомой, а деньги потратился на алкоголь.Расследование дела завершено. Телефон уже вернули законному владельцу.