В рамках патриотической акции «Неделя мужества» сотрудники полиции организовали для школьников экскурсии, тематические беседы и встречи с участниками боевых действий.

В преддверии Дня защитника Отечества в Ковровском и Камешковском районах сотрудники полиции и ветераны службы приняли участие в патриотической акции «Неделя мужества».Ковровские полицейские провели День открытых дверей для воспитанников Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Мелеховского детского дома.Председатель Совета ветеранов подполковник милиции в отставке Александр Гаров провел для ребят экскурсию по музею Отдела и рассказал об истории создания органов внутренних дел. Гости познакомились с обширным документальным материалом, освещающим жизнь и работу нескольких поколений сотрудников милиции, узнали о подвигах героев в период Великой Отечественной войны и на территории Северо-Кавказского региона. Неподдельный интерес участников акции вызвала информация о воинах-интернационалистах. Ветеран рассказал ребятам о подполковнике милиции в отставке Сергее Горбунове, который проходил службу в Афганистане в должности начальника пограничной заставы и был награжден Орденом Красной Звезды.В ходе встречи полицейские также познакомили подростков с работой экспертов-криминалистов, побеседовали с ребятами о необходимости службы в вооруженных силах, обозначили, какими качествами должен обладать современный полицейский. Далее школьникам представилась возможность поближе познакомиться со спецификой работы сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские вместе с ребятами отработали основные приемы защиты от нападений.В Камешковском районе в рамках акции «Неделя мужества» сотрудники полиции и председатель Совета ветеранов Александр Алексеев провели урок мужества для воспитанников Камешковского детского дома. Ветеран рассказал ребятам о службе в армии, о героических подвигах сослуживцев. Стражи порядка познакомили представителей подрастающего поколения с особенностями профессии «полицейский», ответили на вопросы о поступлении в ведомственные учебные заведения.В завершение мероприятия педагоги и воспитанники детского дома поблагодарили гостей за интересную встречу, а ветеран органов внутренних дел пожелал всем успехов в учебе и старания в делах, чтобы участники мероприятия были достойными гражданами своей страны.