В германском городе Нюрнберг проведена эвакуация 8 тысяч человек. В одном из районов найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны – снаряд весом 250 килограммов со взрывателем внутри.

В германском городе Нюрнберг проведена эвакуация 8 тысяч человек. В одном из районов найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны – снаряд весом 250 килограммов со взрывателем внутри.Саперы собирались применить для обезвреживания бомбы традиционный способ с применением химического взрывателя замедленного действия, но им это не удалось. Поэтому работа саперов затянулась.Из района Хефен, где нашлась бомба, и близлежащих к нему районов в целях безопасности эвакуировали жителей, передает ТАСС. В Нюрнберге и соседнем с ним городе Фюрт объявили режим ЧС.На гитлеровскую Германию было сброшено более двух миллионов бомб, при этом двадцать процентов из них не разорвались. Снаряды обнаруживают раз в несколько месяцев. Как правило, опасные находки делаются рабочими при прокладке дорог или закладке фундамента зданий.Самая массовая эвакуация из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой была проведена во Франкфурте-на-Майне в сентябре 2017 года – тогда свои дома покинули 60 тысяч человек.